Roma, ag. Gonalons: "Al momento nessun contatto con i giallorossi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dai microfoni di Centro Suono Sport, l'agente del centrocampista del Lione Maxime Gonalons, Frederic Guerra, ha parlato del suo assistito e delle voci che lo vorrebbero con la maglia della Roma nella prossima stagione: "Non confermo. Non ho avuto nessun contatto con la Roma al momento per Gonalons".