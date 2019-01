Ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo Marcelo Contreras, agente di Guillermo Maripan, difensore classe '94 dell'Alaves che il ds della Roma conosce bene: “Monchi segue Guillermo da due anni, da quando giocava in Cile, all’epoca si generò un interesse della Roma, ma per ora nessuno mi ha chiamato e non so se abbiano chiamato l’Alaves direttamente. Chiaramente la Roma è un club che è nelle nostre opzioni per la crescita di Guillermo e speriamo, se è vero l’interesse, che accada qualcosa”.