Patrik Schick è in uscita dalla Roma ma Pavel Paska, agente del classe '96, in alcune dichiarazioni al portale ceco idnes.cz, non pensa al futuro ma al presente. Queste le sue parole: "Futuro? Patrik si sta preparando per la partita di domenica contro il Genoa, che è tutto ciò a cui teniamo. Non sappiamo se giocherà nella formazione titolare, ma è pronto".