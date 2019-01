Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pavel Paska, agente di Patrik Schick, ha parlato del futuro del suo assistito al portale ceco isport.blesk.cz:

"Ho incontrato Monchi due volte a Roma. Il messaggio è stato chiaro: Patrik resta alla Roma. Il club punta su di lui per il futuro. È vero che abbiamo ricevuto delle offerte importanti da Inghilterra, Germania, Spagna e Italia. Ma, a questo punto, la sua partenza non è più un tema d'attualità. Il problema di Patrik non è il calcio, ma la sua personalità. A volte non è in grado di trovare la sua dimensione ideale, non sa cosa fare. In allenamento, Patrik è molto forte, lo dicono tutti ma queste abilità non riesce sempre a metterle in mostra durante le partite. Deve migliorare nello sviluppo della personalità. Avevamo pensato al prestito, ma non avevamo una garanzia che avrebbe funzionato. Penso che Patrik sia un frutto non ancora maturato. Ha talento, ma l'adattamento a volte è complicato. Comunque, penso che presto mostrerà le sue qualità".