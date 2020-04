Roma, ag. Schick: "Riscatto da parte del Lipsia? Sono molto soddisfatti di lui"

La Bundesliga ha tutte le intenzioni di ripartire e il Lipsia è impegnato con il riscatto di Patrik Schick. Come riporta il portale ceco Sport, il club tedesco vuole abbassare il prezzo del 50%. L’agente del giocatore, Pavel Paska, pronto a portare avanti la trattativa per il trasferimento definitivo del giocatore, ha dichiarato: "Finora sono molto soddisfatti di lui, le cose sono chiare". Sarà complicato un ritorno in maglia giallorossa per il giovane attaccante, ma sembra che la Roma dovrà cedere sul prezzo.