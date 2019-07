Roma, ag. Seri strizza l'occhio: "Contatti 2 settimane fa, è un ottimo club"

© foto di Federico De Luca

Franklin Mala, agente di Jean-Michel Seri, centrocampista del Fulham, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a TeleRadioStereo: “Abbiamo parlato con la Roma due settimane fa. Vedremo come si evolverà la situazione. A Jean Micheal piacerebbe giocare in Serie A e la Roma è un ottimo club".