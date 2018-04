Roma, ag. Under: "Consiglio a Cengiz di restare per almeno altri 2 anni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a Premium Sport, l'agente di Cengiz Under, Omer Ozun, ha parlato anche del futuro del suo assistito: "Non posso negare che è seguito da tutti i grandi club, tutti si sono sorpresi delle sue performance. Io gli consiglio di restare a Roma almeno altri 2 anni, deve crescere. Monchi ha avuto molte offerte dopo la vittoria con il Barcellona, ma non gli interessano. Un’offerta dei blaurgana? (Sorride ndr) Chi viene travolto solitamente cerca il suo carnefice, ma non confermo nulla".