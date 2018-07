Roma, ag. Verde: "Sono in Portogallo, lavoriamo per la cessione al Porto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'agente di Daniele Verde, Luigi di Lauro, si trova in Portogallo per trovare un accordo con il Porto per il trasferimento dell'esterno d'attacco della Roma. Lo afferma la versione online del quotidiano O Jogo, che riporta anche una breve dichiarazione dell'agente: "Sono a Oporto ma non posso dire altro. Lavoriamo per il trasferimento ma è complicato".