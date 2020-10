Roma, ag. Zaniolo: "Il morale è alto tornerà più forte. Carriera a rischio? No"

vedi letture

Ospite delle frequenze di Radio Radio, Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo ha parlato delle prospettive di un rinnovo contrattuale con la società capitolina, delle sirene di mercato, ma anche del recupero del 22 dal nuovo infortunio al ginocchio rimediato con l'Italia nelle scorse settimane: “Il morale è alto, a parte la botta iniziale. Era appena uscito da un calvario e ha dovuto cominciarne un altro. Il morale è alto, è giovane e forte. Sta lavorando bene e sta facendo fisioterapia. Tutto procede secondo i piani. Si sono dilatati i tempi della sua definitiva consacrazione e crescita, ma ritornerà più forte di prima. Carriera limitata a causa dei due infortunio alle ginocchia? No, credo proprio di no. Bisogna fare una fisioterapia e una rieducazione attenta e precisa. Non bisogna accelerare i tempi e tutto tornerà come prima”.