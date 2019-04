© foto di Federico Gaetano

Claudio Vigorelli risponde a

Francesco Totti . Dopo le dichiarazioni di ieri sera del dirigente giallorosso sul rinnovo di Zaniolo, l'agente del giovane calciatore ha voluto infatti fornire la sua versione dei fatti a Il Messaggero: "Le parole di Totti mi hanno sorpreso, l’ultimo contatto con la Roma risale ai tempi di Monchi. Ci eravamo ripromessi di vederci a fine stagione per ristrutturare un contratto fatto in un momento diverso. Siamo concentrati sul quarto posto e ci piacerebbe che si parlasse più di quanto Zaniolo ha fatto in campo che non degli aspetti contrattuali. Totti però ha ragione, le cose si fanno in due. Aspettiamo da tempo che qualcuno della Roma ci chiami”.