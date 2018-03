Roma ai quarti, il club ricorda il salvataggio di Bruno Peres in Ucraina

© foto di Federico Gaetano

Con la vittoria per 1-0 sullo Shakhtar Donetsk conquistata ieri all'Olimpico, la Roma è riuscita ad accedere ai quarti di finale di Champions League. Un traguardo che la società giallorossa non raggiungeva da 10 anni: decisiva la rete di Edin Dzeko, ma anche il salvataggio sulla linea di Bruno Peres in Ucraina, che evitò la rete del 3-1. Il club capitolino lo ricorda con un post sul social network Twitter: "A mente fredda e qualificazione ottenuta: questo salvataggio è stato?", la domanda posta ai tifosi romanisti, che hanno ovviamente sottolineato la decisività di quell'evento nel computo finale.