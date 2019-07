Roma al bivio post Dzeko: acquisto top o fabbrica del gol

© foto di Federico Gaetano

Petrachi si è insediato da circa dieci giorni e il primo obiettivo lo ha raggiunto. La Roma ha ottenuto le plusvalenze che le servivano entro il 30 giugno con le cessioni di Luca Pellegrini e Manolas. Non è servito vendere Dzeko e ora i giallorossi possono trattare con più calma con l’Inter, squadra alla quale il bosniaco si è promesso da tempo. La distanza tra le parti è ancora tanta: i nerazzurri non vanno oltre i 12-13 milioni, mentre a Trigoria non si muovono dalla richiesta di 20. Non potrebbe essere altrimenti per quello che è il settimo miglior attaccante della storia della Roma con 87 gol in quattro stagioni.

COLPO TOP - Un’eredità pesante per chi arriverà al suo posto. Anche per questo Petrachi sta studiando il colpo a effetto. Si sono fatti i nomi di Icardi e Higuain, rispettivamente esuberi di lusso di Inter e Juventus. Il primo era stato offerto tramite un intermediario alla Roma, ma resta complicatissimo. Il secondo, invece, è più fattibile nonostante le smentite di rito del fratello-agente, Nicolas: “In Italia resta solo alla Juve”. Il neo diesse giallorosso è al lavoro per un prestito biennale. I buoni uffici con i bianconeri nati dalla trattativa Pellegrini-Spinazzola aiutano e l’intento del club di Trigoria è far partecipare la Juventus a parte dell’ingaggio del Pipita. La Roma può arrivare a coprire un tetto massimo di 4,5 milioni netti a stagione, il resto dovrebbe arrivare da Torino. A facilitare l’operazione potrebbe essere l’inserimento di Zaniolo, ma la Roma non ha nessuna intenzione di comprenderlo nella trattativa. Insomma, servirà del tempo per trasformare l’operazione da sogno a realtà, ma Petrachi non ha fretta di chiuderla. Vuole regalare a Fonseca un grande attaccante.

PIANO B - Naturalmente la Roma prepara anche un’alternativa al mancato acquisto di un top player. Nonostante il tecnico portoghese nei tre anni allo Shakhtar abbia sempre avuto uno spacca porte, potrebbe ripiegare sulla fabbrica del gol. Nei primi due anni in Ucraina le situazioni complicate le risolveva Facundo Ferreyra, nella terza stagione Moraes, ma anche gli esterni e i centrocampisti segnavano tanto. Petrachi, allora, ha già pensato a giocatori che garantirebbero una quindicina di gol come Petagna della Spal, Pavoletti del Cagliari (interessato Defrel) e Lammers del Psv. Insieme a uno di questi tre potrebbe arrivare anche Llorente, ormai svincolato dal Tottenham. Tutto questo in attesa di capire le risposte di Schick dal ritiro. Al via il 9 luglio e per ora parteciperà anche Dzeko.