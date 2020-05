Roma al fianco di Qatar e medici, ecco 100 mila biglietti gratis per gli operatori sanitari

Dall'inizio della battaglia contro il Coronavirus, la Roma si è subito schierata in prima linea per aiutare lo Spallanzani e non solo. Le iniziative lanciate sono state tantissime e ancora oggi continua a lavorare nel sociale. Questa volta non lo fa in maniera diretta, ma appoggiando il suo main sponsor Qatar. La compagnia aerea, infatti, vuole premiare medici e infermieri di tutto il mondo mettendo a disposizione 100 mila biglietti gratuiti per tutti i professionisti nel settore sanitario. A fare da cassa di risonanza all'impegno preso da Qatar ci ha pensato la Roma attraverso i propri social network condividendo il link dove sarà possibile fare la richiesta e il tutto accompagnato dalla scritta: "Riconoscenza per gli eroi" e da un video emozionale. Insomma, il club giallorosso ancora una volta si mostra sensibile alle tematiche sociali che l'hanno contraddistinta non solo in questo periodo, ma dall'avvento della proprietà americana.