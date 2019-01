Roma, al lavoro per il rinnovo di Zaniolo. Che piace al Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma non ha alcuna intenzione di cedere il centrocampista Nicolò Zaniolo nonostante sul giocatore sia piombato il Real Madrid rimasto incantato dopo la prestazione del giovane calciatore al Bernabeu in Champions League. Il ds Monchi è stato chiaro spiegando che il giocatore classe '99 rientra fra gli incedibili e per questo, come riporta Sky Sport, presto ci sarà un incontro con l'agente del calciatore Vigorelli per discutere del rinnovo del contratto di Zaniolo.