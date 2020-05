Roma al lavoro per trattenere Mkhitaryan: si pensa a un nuovo prestito con riscatto obbligatorio

La Roma sta lavorando per trattenere nella Capitale il trequartista armeno Henrikh Mkhitaryan. Il club giallorosso - scrive 'Il Tempo' - vorrebbe il rinnovo del prestito e per convincere l'Arsenal sarebbe pronto a inserire un obbligo di riscatto da esercitare nell'estate 2021. Per mettere in piedi questa operazione, però, sarà necessario che il giocatore rinnovi prima il contratto coi gunners in scadenza nel 2021.