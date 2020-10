Roma, al mal di gol di ci pensa Pedro. E Fonseca lo schiera anche a Udine

“Per crescere servono i gol” è la sintesi che si può fare della conferenza stampa di ieri di Paulo Fonseca. Sia a Verona che domenica scorsa all’Olimpico, infatti, le occasioni non sono mancate. L’ostacolo è la finalizzazione ed è un problema che la Roma si trascina già dalla scorsa stagione. Al di là di Dzeko nessun calciatore giallorosso ha chiuso la stagione in doppia cifra. Ci si è avvicinato Mkhitaryan (9 reti) giocando quasi la metà delle partite a disposizione a causa dei problemi muscolari che lo hanno colpito soprattutto nella prima parte dell’anno. Vicini ci sono andati anche Zaniolo e Kolarov, ma per motivi diversi Fonseca non potrà contare rispettivamente sul terzo e quarto miglior marcatore dell’annata 19-20.

Per questo il portoghese ha da subito lanciato nella mischia Pedro nonostante nella pre season non abbia disputato neanche un minuto nelle tre amichevoli fatte dalla Roma. Lo spagnolo, però, con il gol ha un discreto feeling. Nelle ultime 12 stagioni, infatti, è andato in doppia cifra nove volte e solo nell’ultima ha registrato solo due volte il suo nome nell’elenco dei marcatori. Nelle stagioni 15-16 e 17-18 nonostante abbia segnato meno di dieci gol ne aveva comunque fatti 9 e 7 (come Mkhitaryan e Veretout lo scorso anno). Dunque stasera, a meno di colpi di scena, sarà ancora in campo per provare affinare la sintonia con la porta e provare a innescare Dzeko. Per riposarsi, poi, ci sarà tempo vista la sosta delle nazionali alla porta.