Roma al settimo posto nell’anno solare: ecco tutti i numeri del 2020

Sarà un capodanno diverso per tutti, anche per i calciatori. La zona rossa in tutta Italia, il countdown nelle proprie case e l’impossibilità di vedere vedere amici o parenti (se non per un massimo di due persone) nella sera che saluta, finalmente, il 2020. Un anno difficile che ha visto entrare nella nostra vita, più o meno prepotentemente, il Covid-19 con effetti anche sul rendimento delle squadre di calcio. Ad esempio la Roma chiude le prime 14 giornate della Serie A al 3° posto, ma nell’anno solare il voto complessivo non può essere pienamente sufficiente vista la settima posizione a 17 punti dal Milan capolista. A pesare è anche il rendimento negli scontri diretti con le big del campionato. Una sola volta, infatti, i giallorossi hanno vinto nel 2020 contro squadra di pari o superiore livello, tra l’altro nell’ultima giornata della scorsa stagione all’Allianz Stadium contro la Juventus in una gara che sulla carta non significava nulla per entrambe le squadre.

Sul settimo posto nell’anno solare ha inciso molto anche la difesa: 57 gol subiti in 35 partite, un’enormità per pensare di competere per i vertici della classifica. Escludendo le retrocesse e le neo promosse, solo sei squadre di quelle che hanno disputato lo stesso numero di partite della Roma, hanno fatto peggio e sono Sampdoria, Bologna, Genoa, Parma, Cagliari e Torino. A fare da contraltare c’è un reparto offensivo che non vede spiccare un elemento in particolare, ma nel suo complesso funziona essendo la squadra dei maggiori campionati ad aver mandato in gol più calciatori (20). Dzeko, invece, è solo al 27° posto tra i migliori bomber del 2020 nei cinque tornei top d’Europa con appena 15 gol, ma la Roma in Serie A nell’anno solare almeno per gol fatti è da zona Champions con il quarto posto dietro a Milan, Inter e Atalanta. Nel 2021 Fonseca potrà ripartire da questo, aggiustando però un equilibrio che anche in questo campionato lo vede faticare non poco perché con 23 reti al passivo è la squadra peggiore, insieme alla Lazio, della parte sinistra della classifica.