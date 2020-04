Roma, al vaglio la riduzione degli stipendi per aiutare i dipendenti

La disponibilità è stata data ieri da mister Fonseca nel corso di un'intervista su Sky: "Dobbiamo essere pronti per aiutare tutti in questo momento difficile". La Roma infatti, si legge sull'edizione odierna de Il Messaggero, è pronta a decurtarsi l'ingaggio per il prossimo mese. L'intenzione sarebbe quella di tagliarsi gli stipendi per far sì che i dipendenti possano percepire l'emolumento per intero.