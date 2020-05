Roma, al via gli allenamenti di squadra e Zaniolo scalpita: luglio l'obiettivo

vedi letture

Si è chiusa ieri l'ultima giornata di allenamenti individuali a Trigoria. Come sempre squadra divisa per gruppi da 5-6 calciatori con obbligo di distanziamento sociale con i primi ad arrivare poco prima delle nove e gli ultimi intorno alle 12. Cresce l’intensità delle sedute e sul campo da gioco si rivede anche Fonseca con tanto di mascherina. Continuano gli esercizi di rapidità e di fondo, ai quali il portoghese abita anche lavori di tecnica individuale (divieto quindi di passarsi il pallone tra i compagni dello stesso gruppo di allenamento). Un modo, quest’ultimo, per riprendere la confidenza con il pallone, la stessa che da qualche giorno sta riassaporando anche Nicolò Zaniolo. Il 13 gennaio si è operato a Villa Stuart a seguito dell’operazione al crociato e 4 mesi dopo scalpita per accorciare i tempi di recupero. Staff e genitori hanno l’arduo compito di fermarlo per evitare di bruciare le tappe. La fretta in questi casi non aiuta, ma con la ripresa del campionato che slitta probabilmente al 20 giugno, il 22 giallorosso sarà pronto una decina di giorni dopo. A Trigoria ha provato anche a calciare verso la porta, mentre nei due giorni di riposo (sabato e domenica) concessi da Fonseca, Zaniolo non ha staccato la spina. Doppie sedute a casa e tanto lavoro anche per crescere la parte alta del fisico. Intanto il countdown per il ritorno tra i convocati è cominciato.

Oggi, però, la musica cambia. Unica convocazione per la squadra e via libera agli allenamenti di squadra. Il CTS ieri sera ha dato l'ok con le modifiche richieste dalla Lega di Serie A. Dunque niente ritiro per la Roma e in caso di positivo scatterà la quarantena all'interno del centro sportivo, ma con la possibilità di continuare ad allenarsi, fatta eccezione del contagiato.