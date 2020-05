Roma, al via le sedute collettive e Fonseca studia le mosse per il finale di stagione

vedi letture

Oggi a Trigoria la Roma ha iniziato finalmente le sedute di squadre. Un piccolo antipasto lo aveva assaggiato sabato introducendo qualche esercitazione nuova con il pallone, ma mantenendo comunque il distanziamento sociale. Oggi, invece, si torna a poter effettuare anche le partitelle e quindi a lavorare sulla tattica. Il programma dei prossimi giorni potrà essere soggetto a variazioni perché Fonseca, in base a come reagirà la squadra, potrà istituire anche delle doppie sedute, il tutto facendo rispettare le norme ai giocatori che sarebbero costretti a fermarsi per il pranzo all'interno del centro sportivo. Gli spogliatoi, per esempio, verranno ancora utilizzati con il contagocce con Dzeko e compagni che si cambieranno nelle stanze singole di Trigoria. La palestra verrà svolta per lo più all'aperto e nei due ristoranti è stato abolito il buffet.

In campo, invece, Fonseca può iniziare a pensare di lavorare sulla difesa a 3 dopo l'apertura fatta in un'intervista a Il Romanista. In più potrà contare su quasi tutto il gruppo al completo, fatta eccezione di Pau Lopez per una microfrattura del polso sinistro, Perotti (che sta recuperando da un acciacco muscolare) e Zaniolo. Quest'ultimo continua il suo percorso di recupero dopo la rottura del legamento crociato anteriore e tra un paio di settimane si stima il suo rientro in gruppo per gli allenamenti con il resto della squadra. A quel punto il tecnico portoghese potrà provare anche un'altra variante tattica: quella con Nicolò falso nueve.