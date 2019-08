Roma-Alderweireld, oggi la verità e Petrachi prepara il piano B

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il mercato inglese chiude oggi e con esso le speranze della Roma di portare nella Capitale Toby Alderweireld. Il Tottenham continua a far muro chiedendo 28 milioni di euro. Petrachi non è intenzionato a spendere così tanto per un centrale di 30 anni e in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo. Previsti per oggi nuovi contatti tra le parti per provare ad avvicinare i club con i giallorossi pronti ad arrivare a un’offerta complessiva di 23 milioni. Pochettino vuole trattenere il belga a tutti i costi nonostante il giocatore abbia già un accordo di massima con la Roma. La chiusura del mercato inglese (solo in entrata) non vieterebbe ai giallorossi di poter acquistare il difensore degli Spurs. Certo il presidente Levy non potrebbe reinvestire i soldi in un sostituto e questo complica ulteriormente i colloqui previsti in giornata.

ALTERNATIVE - Per questo Petrachi sta studiando parallelamente un piano B. Torna d’attualità il nome di Verissimo del Santos, giocatore per il quale il diesse della Roma ha un vero e proprio debole visto che già lo scorso anno lo avrebbe portato in Italia, ma alla corte del Torino. Dal Brasile si parla molto di Vitao del Palmeiras. Stiamo parlando di un classe 2000, sicuramente di prospettiva, ma non pronto da subito a tenere in mano la difesa giallorossa. Per questo con la Fiorentina, dopo l’affare Veretout, si potrebbe intraprendere un discorso per Pezzella. L’argentino non è convinto dal progetto di Commisso e già con il Milan aveva intavolato una trattativa per lasciare Firenze. Tutti discorsi rimandati alla giornata di venerdì, quando dall’Inghilterra si avrà un quadro più chiaro per Alderweireld. Offerto a Petrachi anche Maripan, classe '94 in forza all'Alaves. Il cileno ha giocato continuità nel ruolo di centro sinistra. Fisico imponente, 'alla Fazio’ (194 cm di altezza), discreta velocità e piede (destro) educato. La società spagnola è disponibile a cederlo e il giocatore ovviamente sarebbe entusiasta di trasferirsi a Roma. Prezzo di partenza elevato: circa 18 milioni di euro. Si potrebbe chiudere intorno ai 14.