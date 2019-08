Roma-Alderweireld, ora si tratta col Tottenham. Le alternative in difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma insiste per provare in tutti i modi ad acquistare Toby Alderweireld, centrale di retroguardia del Tottenham, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma la società londinese non vuole scendere sotto la richiesta di (almeno) 25 milioni di euro. Non pochi per un trentenne a cui bisognerà poi assicurare un contratto importante, visto che adesso guadagna circa 4,5 milioni.

Il giocatore ha detto sì - Fra le note positive - sottolinea La Gazzetta dello Sport - c’è però che Alderweireld ha accettato l’ipotesi di un trasferimento a Roma, dove potrebbe firmare un triennale da circa 3,5 milioni a stagione.

Le eventuali alternative - Viste le difficoltà, logico che il club giallorosso pensi anche alle alternative. Piace ancora Lovren del Liverpool, anche se il trentenne croato è reduce da pubalgia ed ha piedi meno delicati rispetto al collega belga. L’altro identikit è quello di Rugani, che al momento sembrerebbe abbastanza chiuso nella Juventus, ma l’operazione è assai meno semplice di quello che possa sembrare. Certo, i nomi proposti alla Roma sono tanti (Verissimo, Jemerson, Glik) ma ognuno di questi profili presenta difetti tali da non poter insidiare la pole position di Alderweireld.