Toby Alderweireld (30) resta nel mirino della Roma. Il Corriere dello Sport scrive che il Tottenham non vuole abbassare le pretese in merito al cartellino del belga, che ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro valida fino al 25 luglio. Dopo quella data, ci saranno nuovi contatti con gli spurs.

Alderweireld vuole l'Italia - Il difensore sarebbe affascinato dall'esperienza in Serie A e avrebbe già dato l'ok per un quinquennale a 2,8 milioni di euro annui. In caso di mancato approdo in Italia, firmerà il rinnovo con i londinesi perché è in scadenza nel 2020. L'alternativa per i giallorossi è German Pezzella, che la Fiorentina valuta 20 milioni di euro.