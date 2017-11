Roma, Alisson: "Buffon idolo, ma mi piacciono anche De Gea e Oblak"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Roma Alisson ha parlato in conferenza stampa dal ritiro con il Brasile dei giocatori a cui guarda per migliorare: "Il mio idolo è Buffon, un tipo che mi ispira molto. È uno dei più grandi portieri della storia, se non il più grande. Lui è sempre ben posizionato. Ho visto De Gea che ha fatto un ottimo lavoro a Manchester. E mi piace anche Oblak, che ha sempre fatto molto bene all’Atletico Madrid. Taffarel? E' importante per tutti i calciatori brasiliani".