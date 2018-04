Roma, Alisson: "Errori nostri e dell'arbitro ma non usiamoli come scusa"

Alisson, portiere della Roma, ha così commentato ai microfoni di Premium Sport il ko dei giallorossi sul campo del Barcellona: "Ci sono stati errori nostri e dell'arbitro ma non dobbiamo usarli come scusa. Andiamo avanti a testa alta, lavorando ancora più forte per fare un qualcosa che sembra davvero impossibile. Pensiamo partita dopo partita, si gioca e gli errori capitano ma dobbiamo essere insieme, come abbiamo cominciato e continuato fin qui. Sia in Champions che in Italia dovremo stare concentrati fino in fondo, è il nostro lavoro".