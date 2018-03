Roma, Alisson fra possibile rinnovo e il grande interesse delle big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Alisson. L'interesse sul portiere della Roma è altissimo e in estate, per esigenze diverse, potrebbero pensarci Liverpool, Real Madrid, PSG e Chelsea. La base d'asta è 50 milioni di euro, ma molto dipenderà da quelli che saranno i desideri del brasiliano. A fine campionato comunque la Roma proverà a proporre un rinnovo con clausola da almeno 90 milioni di euro per provare a trattenerlo ancora in giallorosso.