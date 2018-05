Roma, Alisson: "Futuro? Non so cosa succederà: penso al presente"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della chiacchierata con La Gazzetta dello Sport, Alisson, portiere della Roma, parla del futuro. "Non so quello che succederà, logico che l'interesse mi faccia piacere. Penso solo al presente, quello che succederà lo lasciamo per dopo. Anche all'Internacional avevo trattative con la Roma, ho giocato sei mesi col contratto firmato eppure ho vinto lo stesso".