Roma, Alisson: "Ho avuto pazienza, ora non lascio la maglia numero 1"

“Era bello quando ero piccolo, mi divertivo tanto. Mi sono fatto molti amici nel calcio e ho lavorato con tanti professionisti". Alisson a 360°. Sui canali ufficiali della Roma, il portiere brasiliano ha raccontato tanti aneddoti legati alla sua vita, alla fede, alla passione per il calcio. Ecco alcuni estratti sull'avventura in giallorosso: "L'esordio in Nazionale? Giorno indimenticabile. La giornata è stata splendida per me e la mia famiglia. Il mio sogno è divenuto realtà. Sono due anni che sono davanti alla porta brasiliana. Il Brasile ha avuto portieri bravissimi. Anche io devo essere sempre pronto, sono contendo di avere questo peso e di stare lì. Non mi accontento e voglio anche vincere con la Nazionale. Sarà un Mondiale difficile e dobbiamo fare del nostro meglio".

Sul rapporto con la Roma.

"Vorrei vincere un titolo qui. La squadra lo merita, lavora tanto. Vorrei far parte di questo. Anche nel vecchio stadio dell'International i tifosi che cantano e suonano sono quelli della Curva Sud. Adesso la Curva è diventata la mia casa. C'è molta rivalità qui a Roma, anche in Brasile c'è rivalità nell'International".

Sull'adattamento.

"Jesus mi ha aiutato molto qui a Roma. Lui conosceva la mia situazione. Sua moglie ha aiutato la mia. È stato importante. Anche i romani mi hanno accolto benissimo".

La prima stagione a Roma?

"Non è stato facile qui. È cambiato tutto. Sono arrivato qui e ho trovato un modo diverso di lavorare, giocando una volta ogni tre settimane, spettando le coppe. Ho aspettato il mio momento e ho preso la maglia numero 1. Non la lascerò mai. Penso che nessuno sia insostituibile, però, ogni giorno arrivo qui al centro sportivo pensando di fare del mio meglio e di fare bene sempre per aiutare i miei compagni. La cosa più brutta per un calciatore è non giocare. In panchina avevo voglia di entrare in campo. Ho avuto calma e tranquillità nell'aspettare il mio momento, che è arrivato".

Il debutto?

"Sono arrivato qui per giocare e per fare del mio meglio. È stato bello ed emozionante per me. Cerco di giocare sempre col cuore".

Le parate difficili?

"Tutte sono difficili ma la più bella è stata quella su Saul nella gara contro l'Atletico Madrid. Non la dimenticherò mai. In Brasile ho giocato la Libertadores ma non c'è paragone con la Champions in relazione ai tifosi e a ciò che c'è fuori dal campo. Quando entro in campo mi sento un grande lupo e questo raddoppia la voglia di giocare. Penso che la Roma sia cresciuta in questi ultimi 5 anni nell'atteggiamento e nel dimostrare la voglia di vincere".

Di Francesco?

"Non lo conoscevo tanto ma ho un gran rapporto con lui. È un bravo allenatore. Ha cambiato il nostro atteggiamento, rendendolo più cattivo. In ritiro abbiamo lavorato tanto. Non dobbiamo mollare. La squadra difende benissimo, a partire dagli attaccanti. Tutti corrono per aiutare. Tutti noi siamo diversi: Gerson per noi è un ragazzino ancora. È bravissimo e scherza sempre. Peres anche scherza e gioca con i compagni. Abbiamo un gran rapporto noi brasiliani. Anche con gli altri ragazzi c'è un bel feeling".

Dzeko?

"Abbiamo una sfida sul fatto di riuscire a segnarmi. In campo ti fa crescere ogni giorno. Kolarov? L'ho visto poco ma da quando è qui ho capito che è un calciatore che fa la differenza per ogni squadra. È un leader. Non sa giocare solo il pallone ma vuole bene a tutti. Spinge in avanti quando si deve spingere".

L'addio di Totti?

"È stata una giornata sia bella sia triste. Tutti noi abbiamo vissuto gli stessi sentimenti: gioia di aver avuto un calciatore come lui e dispiacere per l'addio di una leggenda. Abbiamo la fortuna di averlo con noi tutti i giorni. Un calciatore e una persona come lui deve rimanere nel calcio per renderlo una cosa ancora più bella".

De Rossi?

"È un gran capitano, uno di quelli che mi ha accolto benissimo. Non parla sempre ma quando lo fa è autoritario. Sa quello che dice e quando dirlo. La fascia da capitano è in buone mani".