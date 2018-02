Roma, Alisson: "La nostra squadra forse deve parlare di più in campo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il portiere della Roma, Alisson, ha commentato ai microfoni di Roma TV il ko subito in Champions League (2-1) contro lo Shakhtar. Queste le parole riportate da vocegiallorossa.it: "Abbiamo fatto le cose giuste nel primo tempo. Non possiamo calare così. Siamo forti ma dobbiamo avere anche un atteggiamento da squadra forte, non si può calare così. Per fortuna abbiamo fatto un bel primo tempo, anche tatticamente. Il gol fuori casa ci farà essere vivi all'Olimpico dove ci aspettiamo il sostegno di tutti i tifosi. Cosa ho detto a Fred? Purtroppo è arrivato il gol. Loro hanno qualità, sapevo della qualità di Fred nel calciare le punizioni, come quelle di Bernard e Taison. Possiamo fare sempre meglio, il pareggio non sarebbe stato male. Partita aperta all'Olimpico, loro sono bravi e forti. Non dovremo lasciare spazi perché sanno giocare il pallone e trovare gli spazi. In avanti sono fortissimi, insieme a Fred, e fanno la differenza nello Shakhtar. Lavoriamo ogni giorno per fare le cose giuste in campo. Io esco sempre senza voce per quanto urlo. La nostra squadra forse deve parlare di più ma è meglio fare i movimenti giusti. Nel primo tempo lo abbiamo fatto, poi dopo no. Questo è stato il maggiore errore, rimanere troppo chiusi dietro. Si comunica all'interno della squadra? In campo è difficile, al massimo puoi dire sali, fermati, torna. Abbiamo sbagliato i movimenti come squadra, il mister ci ha preparato come il primo tempo, nella ripresa è uscita fuori anche la qualità dell'avversario, ma noi dobbiamo lavorare. Adesso pensiamo al campionato".