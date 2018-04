Roma, Alisson: "Pallotta mi ama, ho conquistato i tifosi"

© foto di Federico Gaetano

Il canale Esporte Interativo ha pubblicato un'anticipazione di un'intervista effettuata ad Alisson, portiere della Roma:

"Il presidente Pallotta mi ama per quello che faccio in campo non perché sono bello (ride, ndr). Credo di aver conquistato i tifosi della Roma e lo sento dai cori che mi dedicano e da tutte le frasi e i complimenti che mi fanno. Sono molto contento di questo“.