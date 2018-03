Roma, Alisson racconta Di Francesco: "Ha molta voglia di vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alisson Becker, portiere della Roma e della Nazionale brasiliana, ha parlato alla rivista Undici, in edicola a partire da domani: "L'anno scorso è stato un anno di attesa, mi aspettavo di giocare di più ma non ho mollato in nessun momento, mi sono allenato forte. Da Spalletti ho anche imparato a guardare la giocata prima di ricevere il pallone, quindi a giocare meglio con i piedi. Così so già cosa farò. Di Francesco? E' un uomo intelligente e ha molta voglia di vincere, come me. È una virtù che mi piace, sono contento che il nostro capo sia quello che vuole vincere più di tutti. Il Mondiale da titolare? Non lo immaginavo ma l'ho sognato sempre, grazie a quella frase di mio padre: Pensa in grande e sarai grande. Fin dalla prima partita, mi sono messo in testa di diventare uno dei portieri più grandi della Nazionale brasiliana. Io so di non essere perfetto. Per questo a volte lavoro anche troppo, mi rimprovero molto. La pressione interna, mia, viene prima e mi pesa più di quella esterna, che in passato soffrivo un po'. Ora da quella mi sento pronto a difendermi, mi sento pronto a gestire le mie emozioni, la responsabilità. So che posso reggere grazie all'esperienza di questi anni e grazie al lavoro".