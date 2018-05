Roma, Alisson rinnova: nell'accordo anche il 50% dei diritti d'immagine

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma si è messa i guantoni è ha parato ogni assalto internazionale nei confronti del proprio portiere Alisson Becker trovando in anticipo l'accordo per il rinnovo di contratto. Il Real Madrid stava preparando una proposta da 60 milioni di euro, che avrebbero permesso ai giallorossi di incassare una plusvalenza da 52 milioni, ma che grazie ai proventi della Champions è stata prontamente rifiutata anche dopo i primi approcci dei Blancos. Al giocatore un contratto fino al 2023 a 3 milioni netti più bonus più il 50% degli incassi dai diritti di immagine. L'ufficialità arriverà al termine del campionato e prima della partenza del numero uno per il Mondiale di Russia con il suo Brasile. A riportarlo è Leggo.