Roma, Alisson tra Real e big inglesi. L'offerta dopo il Mondiale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell’ideale sfida a distanza tra i portieri in vetrina, con Buffon e Donnarumma ha un ruolo centrale il brasiliano Alisson che proprio ieri ha benedetto l’argomento: "Futuro? Sto bene qui. Ora penso al Mondiale e poi vedremo". Chiaro - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il riferimento al Real Madrid e ai piani di Florentino Perez. La Roma non lo vende a meno di 70 milioni e tutti sanno che i blancos prima hanno altro in testa e quest’assalto potrebbe essere lanciato anche dopo Russia 2018. E ciò vale anche per le altre grandi d’Europa, considerando che al Madrid sono associati anche i nomi di De Gea del Manchester United e Courtois del Chelsea: facile, insomma, che l’estremo difensore giallorosso entri nel mirino di queste due big della Premier.