Roma all’esame Gent: solo tre vittorie nelle ultime 12 partite in Europa lontano dall’Olimpico

La Roma con il Gent, forte dell’1-0 della gara d’andata, ha due risultati su tre per passare il turno e approdare gli ottavi di Europa League. Vincere o pareggiare: queste le strade dei giallorossi, ma Fonseca e il club sperano che sia la prima quella intrapresa dalla squadra. Non solo per un discorso economico. La motivazione principale risale nei recenti precedenti dei capitolini fuori dall’Olimpico in Europa. Non uno score impeccabile, anzi. Nelle ultime 12 partite ne ha vinte solo tre (una l’anno dalla stagione 17-18 a oggi).

TREND - Quest’anno, ad esempio, il rendimento in trasferta nel girone d’Europa League, al netto del successo con il Basaksehir, ha minato il primo posto finale nei gironi, facendo passare la Roma ai sedicesimi come squadra di seconda fascia. La sconfitta a Gladbach e il pari con il Wolfsberger rendono molto l’idea della dimensione giallorossa fuori dallo Stivale. Basti pensare come anche nella stagione della semifinale di Champions League, Di Francesco abbia portato a casa solo la prima sfida fuori con il Qarabag ai gironi, incassando poi 4 sconfitte contro Atletico Madrid, Shakhtar, Barcellona e Liverpool. Terminata in parità, invece, la sfida con il Chelsea. Un anno dopo meno partite, ma stesso risultato. Successo con il CSKA Mosca in Russia e poi solo sconfitte fino a quella fatale ai supplementari in casa del Porto, mettendo anche la parola fine all’esperienza di Di Francesco in giallorosso.

SCELTE - Insomma, una vittoria ogni quattro partite fuori dall’Olimpico. Troppo poco per chi vuole provare come la Roma ad arrivare fino in fondo in Europa League. Fonseca vuole invertire questo trend e a differenza del match con il Lecce tornerà a puntare su Carles Perez dal primo minuto. La conferma, invece, dovrebbe arrivare per Mkhitaryan, mentre Bruno Peres (non in lista) salterà la gara dando spazio a uno tra Santon e Spinazzola. Discorso diverso per Pellegrini, il quale ha riportato un edema al bicipite femorale della coscia sinistra. A prescindere dagli interpreti, però, la missione è chiara: passare il turno, ma vincendo e non accontentandosi di un pareggio.