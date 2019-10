Roma, alla ricerca del nuovo simbolo. Il candidato è uno solo

In attesa di comprendere quali possano essere i suoi obiettivi, ancora tutti da delineare, la Roma non spreca. Il turno di campionato caratterizzato dai passi falsi delle prime della classe, Atalanta a parte, diventa così una possibilità per la squadra di Fonseca, che impegnata in un apparente scontro diretto con il Milan, approfitta della situazione e regola i rossoneri accorciando la classifica e avvicinandosi considerevolmente alle piazze utili per coltivare il sogno europeo. Un successo che porta la firma di Zaniolo, sempre più protagonista dopo il giovedì di coppe, e pronto a prendersi la ribalta anche in campionato contro un Milan in aperto psicodramma ma comunque orgoglioso nel suo tentativo di non abbandonarsi all’inevitabile. Zaniolo si fa carnefice dei rossoneri, con quel volto da bambino che assume sembianze da killer freddando Donnarumma e baciando uno stemma che sente suo, e che lo fa identificare come l’uomo della speranza per un futuro di grande livello. Il tutto sotto gli occhi di Totti. Roma cerca un nuovo riferimento, e Zaniolo è il candidato più autorevole per diventarlo.