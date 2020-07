Roma, alla ricerca della continuità: c’è un progetto da salvaguardare

Iniezione di fiducia è una sfida decisiva all’orizzonte inaugurano la settimana della Roma. La faccia della classifica dopo il successo contro il Brescia propone contorni decisamente più gradevoli di qualche giorno fa, ed anche la possibilità fornita dal calendario di cercare di dare continuità di risultati contro un avversario temibile come l’Hellas Verona potrebbe consentire ai giallorossi di tirare un sospiro di sostanziale sollievo rispetto alle ultime complicate settimane. La missione è quella di salvaguardare quanto di buono é stato costruito nella stagione dal lavoro di Paulo Fonseca, prodotto dalle idee del portoghese con un sostegno societario disgregatosi in seguito alle ultime vicissitudini. L’alba di una nuova rivoluzione aveva iniziato a fare capolino su Trigoria, mentre ora la possibilità concreta sembra quella di rivalutare con maggiore raziocinio e lungimiranza il lavoro di questi mesi per poi prendere una decisione all’insegna della continuità per il futuro. In attesa di comprendere le scelte di mercato e quali sacrifici verranno imposti a livello finanziario, la Roma prova a riprendere la sua corsa verso l’Europa.