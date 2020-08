Roma, alternative avanzate. E Kokorin non gioca con lo Spartak...

Movimenti in attacco per la Roma che verrà. Nonostante i rumors che avvicinano diversi direttori sportivi al club giallorosso, da Paratici a Piero Ausilio, il club capitolino prosegue le sue consultazioni di mercato volte alla potenziale sostituzione di Edin Dzeko, apprezzato da club come la Juventus che continuano a seguirlo da vicino oltre che dall’Inter. Se da un lato resta sempre valida la pista legata a Milik che comporterebbe uno scambio con il Napoli che andrebbe a coinvolgere Under, dall’altro prende forza l’indiscrezione della passata settimana legata al nome di Kokorin. L’attaccante dello Spartak Mosca, accordatosi con i moscoviti ad inizio agosto dopo essersi svincolato, non ha ancora disputato un minuto con la sua nuova maglia. La Roma che già lo aveva valutato prima del passaggio di proprietà non ha smesso di seguirlo, ed al quadro si aggiunge una promessa fatta dalla dirigenza dello Spartak al “bad boy” di favorire un trasferimento in Europa qualora si fosse presentata la possibilità di andare a fondo con questa possibilità. La Roma, nel mazzo delle alternative, sta valutando anche questa.