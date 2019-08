La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla difesa della Roma, posto che Toby Alderweireld resta il primo obiettivo per la retroguardia di Fonseca. Secondo la rosea le alternativa comunque non mancano e portano soprattutto in Brasile: un nome che a Petrachi piace da tempo è quello di Lucas Verissimo del Santos, mentre il profilo nuovo è quello di Vitao, centrale classe 2000 di proprietà de Palmeiras.