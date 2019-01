© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha deluso nella passata stagione e nel girone di andata del campionato in corso non ha certamente incantato. Tuttavia Patrik Schick (22) non dovrebbe muoversi dalla Roma durante il mese di gennaio, come scrive l'edizione online de La Gazzetta dello Sport. L'attaccante ceco, dunque, avrà a disposizione altri cinque mesi per conquistare mister Eusebio Di Francesco e l'intera tifoseria giallorossa. In estate, se l'ex Sampdoria non dovesse decollare, si valuterà il da farsi.