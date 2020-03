Roma, altri affari col Manchester United? Offerto Rojo, in scadenza nel 2021

Non solo Smalling e Mkhitaryan (passato nel frattempo all'Arsenal, ma ex Red Devil) Petrachi pensa ad un nuovo arrivo da Manchester, sponda United, per rinforzare la squadra. Alla Roma, stando a quanto rivela la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato offerto il difensore Marcos Alberto Rojo, 29 anni, sempre di proprietà dello United, ma attualmente in prestito all’Estudiantes. Costo del cartellino circa 10 milioni in virtù di un contratto in scadenza nel 2021 e di un'avventura già dichiarata conclusa coi Red Devils, che lo hanno spedito in prestito proprio per puntare su altri profili.