Roma, altri guai per James Pallotta: class action di un gruppo di investitori di minoranza

vedi letture

Altri problemi per il presidente della Roma James Pallotta. La notizia arriva dagli Stati Uniti: un gruppo di piccoli investitori ha fatto partire una class action proprio contro il presidente dei giallorossi. Il gruppo di persone appartiene al gruppo As Roma SVP LCC: a quanto pare Pallotta li ha estromessi dalla vendita del club "spazzando via" gli interessi dei membri di minoranza. Nel frattempo il cambio di proprietà rimane in bilico: il tutto dipenderà anche dall'emergenza coronavirus e da quando termineranno i lockdown nei vari paesi.