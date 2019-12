Roma, altro che peso: Fonseca strizza l’occhio all’Europa League

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Non snobbatela, noi ci teniamo” scrivevano i tifosi della Roma in Curva Sud lo scorso anno in occasione della sfida con la Virtus Entella di Coppa Italia. Quasi un anno dopo lo stesso pensiero può essere applicato all’Europa League, una competizione da sempre sottovalutata dai club italiani. Non a caso l’ultimo trionfo azzurro nell’allora Coppa Uefa risale alla stagione 98-99 con il Parma. Da lì in poi sono più le delusioni che gli acuti in questa competizione. Ventuno anni dopo, però, i giallorossi hanno la possibilità di raggiungere l’Inter ai sedicesimi, in attesa dei sorteggi di lunedì prossimo che tracceranno un primo profilo del percorso europeo. Fonseca, a differenza dei precedenti tecnici che si sono seduti sulla panchina della Roma, non vede questo torneo come un peso, ma piuttosto come un’opportunità. Dello stesso avviso anche Diego Perotti che ieri in conferenza stampa è stato chiaro: “Abbiamo le possibilità per arrivare fino in fondo”.

TREND - Servirà allora invertire un andamento che, dalla finale di Coppa Uefa persa contro l’Inter del 1991, ha visto la Roma non andare mai oltre i quarti. Addirittura da quando si chiama Europa League, i giallorossi hanno partecipato quattro volte fermandosi una volta ai sedicesimi, due volte agli ottavi e una una ai play off contro lo Slovan Bratislava (al primo anno di proprietà americana). Questa sera Dzeko e compagni possono ancora sperare nel primo posto vincendo contro il Wolfsberger rendendo gli accoppiamenti di Nyon più semplici almeno nel prossimo turno. Fonseca poi non si è nascosto già nel giorno del suo insediamento a Trigoria: “Nei miei tre anni di contratto voglio portare un titolo”. Non ha specificato quale, ma vista la bacheca della Roma non avrà fatto molti calcoli e l’Europa League, per la rosa a disposizione, non deve essere snobbata, ma valorizzata e giocata al meglio. Perché la crescita nelll’atteggiamento di cui parla spesso il portoghese in conferenza stampa passa anche e soprattutto da questo step mentale, il non considerare l’impegno del giovedì un peso, ma l’opportunità migliore di riempire uno scaffale che al settore “coppe continentali” recita ancora la voce “zero”.