Roma, altro esame Juve per Fonseca: "Possiamo pensare di vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Contro di loro abbiamo fatto una buona partita, possiamo pensare di vincere". A parlare è Paulo Fonseca, tecnico della Roma, che a Roma TV tra le altre cose ha sottolineato le possibilità della propria squadra di battere la Juventus, avversaria domani in Coppa Italia. "E' importante giocare con ambizione e voglia di vincere per cambiare questa tendenza (la Roma ha sempre perso contro la Juventus all'Allianz Stadium, ndr). Sappiamo che è una partita difficile, la Juventus è una grande squadra ed è in un buon momento".

Aver affrontato la Juventus pochi giorni fa aiuta?

"Può aiutare sia la Roma che la Juventus. Abbiamo rivisto questa partita, abbiamo bisogno di capire ciò che abbiamo sbagliato, non possiamo ripetere gli errori fatti nei primi minuti e migliorare quanto fatto nella ripresa".