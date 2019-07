Roma, altro "no" di Dzeko al rinnovo. E l'Inter alza la posta per il bosniaco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Roma ha fatto un nuovo tentativo per convincere Edin Dzeko a rinnovare il suo contratto. Incassando un altro "no" dal centravanti bosniaco, che ha ribadito la sua volontà di essere ceduto all'Inter.

PRECEDENTE EL SHAARAWY Dzeko non ha gradito il trattamento diverso ricevuto rispetto a El Shaarawy, anch'egli in scadenza nel 2020 ma al quale è stata agevolata la cessione allo Shanghai Shenhua. La Roma, dal canto suo, punta a monetizzare il più possibile e nel frattempo l'Inter ha rilanciato per il giocatore, alzando la posta a 15 milioni di euro per il cartellino. La valutazione dei giallorossi è di 20 milioni.