Roma, anche DaGrosa interessato al club. L'imprenditore: "Vorremmo un club entro ottobre"

Joe DaGrosa, ex proprietario del Bordeaux, è il nome nuovo per acquistare la Roma da James Pallotta. Archiviato il no a Friedkin, il tycoon di Boston continua a cercare nuovi investitori e un interesse potrebbe essere arrivato da un altro imprenditore americano che già tempo fa aveva svelato i suoi piani futuri a Shields Gazette: “Esiste davvero una grande opportunità per costruire una piattaforma simile al City Football Group, in un periodo di tempo molto più breve e ad un costo molto più basso. Loro hanno fatto un ottimo lavoro, ma l’effetto del COVID-19 ha portato a possibilità che non esistevano. Pensiamo che sia un ottimo modello, ma siamo in un momento in cui pensiamo che possa essere fatta la stessa cosa in meno tempo e a prezzo più basso. Vorremmo avere il nostro primo club entro settembre o ottobre”.



Parole che sanno apertura per James Pallotta e per un futuro ingresso nella Roma. Joe DaGrosa svela anche l'identikit della società che sta cercando: “Non stiamo guardando a uno dei top club, anche solo per un discorso di costi, ma ce sono altri che sembrano molto interessanti. Ci sono anche istituti di credito che ora si trovano di fatto proprietari di club che sono mal equipaggiati per gestirli, quindi si stanno dando da fare cercando di capire cosa fare. Questo fa nascere un’opportunità per fornire liquidità al mondo del calcio e dal nostro punto di vista è un’opportunità per acquistare i club con uno sconto. E probabilmente c’è la possibilità ancora più grande di ottenere alcuni grandi giocatori a prezzi più bassi rispetto a quelli abituali”.