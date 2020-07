Roma, anche Fonseca sotto accusa ma esonerarlo non conviene: ecco perché

vedi letture

Tutti sotto accusa in casa Roma, anche Fonseca nonostante fino alla sconfitta con il Milan il tecnico portoghese avesse goduto di fiducia totale da parte della dirigenza. Il management giallorosso, ora, ha chiesto spiegazioni all’allenatore sul perché di un 2020 così in controtendenza rispetto alla prima parte di stagione dove la Roma aveva chiuso al quarto posto. Ora l’ultima posizione per un accesso in Champions la ricopre l’Atalanta che dista 12 punti. Dunque l’unico modo per riparare a una stagione nata male e che potrebbe finire peggio, potrebbe risiedere nella vittoria dell’Europa League, sogno che appare più come un miraggio che altro. Molti tifosi sui social, oltre a prendersela con squadra e presidente, chiedono l’esonero di Fonseca, ma sono diversi i motivi per cui la Roma non può permettersi di prendere una decisione simile anche a fronte di risultati decisamente negativi.

Per prima cosa c’è l’aspetto economico, il club giallorosso non può permettersi di esonerare un tecnico e continuare a pagarlo spendendo 2,5 milioni netti considerato il debito di bilancio vicino ai 120 milioni di euro. Inoltre cambiare ancora significherebbe prendere il nono allenatore dell’era americana in dieci anni e senza avere un’estate per farlo ambientare diventerebbe ancora più un terno al lotto. La dirigenza in queste ore si è anche interrogata sulle alternative a disposizione e per il momento, al netto di Spalletti che resta una pista non percorribile, non ci sono allenatori migliori di Fonseca su piazza. Insomma, esonerare il portoghese per ora non conviene.