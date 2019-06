© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, la Roma avrebbe messo nel mirino Benjamin Bourigeaud, centrocampista classe '94 del Rennes. Il francese ha già un accordo di massima con il Siviglia, ma i due club non riescono a trovare un'intesa per quel che riguarda il cartellino del calciatore. Oltre alla Roma, in Italia anche Inter, Milan, Atalanta e Napoli sono sulle tracce di Bourigeaud. Lo riporta Vocegiallorossa.it