Roma, anche il Leicester si muove per Ibanez: i giallorossi hanno rifiutato 30 milioni

Dopo la proposta del Tottenham per Roger Ibanez, anche un altro club inglese ha provato a strappare a Fonseca il difensore centrale ex Atalanta. Secondo Il Tempo infatti, il Leicester avrebbe messo sul piatto ben 30 milioni di euro per il giocatore incontrando però un secco no da parte del club romanista che si tiene stretto il difensore.