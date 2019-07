Roma, anche il Monaco chiede informazioni per Schick

© foto di Federico Gaetano

Si aggiunge una pretendente alla lista delle squadre interessate a Patrick Schick, attaccante in uscita dalla Roma. Nei giorni scorsi per l'ex Samp erano emersi club del calibro di Trabzonspor, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, ma secondo quanto riportato da Il Messaggero sarebbe viva anche la pista Monaco, club con il quale la Roma sta già dialogando per Defrel e Nzonzi.