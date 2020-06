Roma, anche il Napoli su Under: può essere l'erede di Callejon

vedi letture

Il Napoli si unisce alle squadre interessate a Cengiz Under. Secondo quanto riferito da Sky, gli azzurri sarebbero sulle tracce del fantasista turco, in uscita dalla Roma (piace anche al Milan), come erede di José Callejon, che a settembre andrà via.